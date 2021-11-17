МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго Белоруссии сообщило, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, возможность возобновления будет рассматриваться "с учетом технических возможностей". Минэнерго Белоруссии сообщило об автоматическом отключении БелАЭС

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что "возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей".

От раскрытия иных деталей данного решения в пресс-службе воздержались.

Ранее минэнерго Белоруссии сообщало, что белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать в украинскую энергосистему в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Аукционы на импорт электроэнергии Украина объявила в связи с истечением срока действия запрета на такие поставки, который был продлён нацкомиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 31 октября.