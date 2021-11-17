МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Бизнес ФРГ сожалеет о задержках в процессе сертификации Nord Stream 2, но доверяет немецкому регулятору в данном вопросе, заявили РИА Новости в Восточном комитете немецкой экономике (AO) — бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в восточной Европе и на постсоветском пространстве.

"Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации Nord Stream 2, но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе. Это в интересах как потребителей природного газа в Германии и ЕС, так и операторов, чтобы эта многомиллиардная инвестиция юридически оставалась недоступной и могла бы поставлять надежно и безопасно энергоносители в Европу", — заявили в ассоциации.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.