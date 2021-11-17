2021-11-17T17:40:47+03:00
2021-11-17T17:48:17+03:00
2021-11-17T17:40:47+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20211117/835245826.html
В Германии раскритиковали затягивание сертификации "Северного потока - 2"
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Контрпродуктивно откладывать реализацию таких современных проектов, как "Северный поток — 2", по политическим причинам, заявил восточный комитет экономики ФРГ. Материал... ПРАЙМ, 17.11.2021
энергетика, новости, северный поток - 2
https://1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg
https://1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg
https://1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Контрпродуктивно откладывать реализацию таких современных проектов, как "Северный поток — 2", по политическим причинам, заявил восточный комитет экономики ФРГ.
Материал дополняется.