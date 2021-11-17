МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Белорусское ОАО "Гомельтранснефть Дружба", выступающее оператором магистрального нефтепровода, сообщил, что меняет задвижку на нефтеперекачивающей станции, поэтому ограничил перекачку нефти на одном из участков на 7%, но компенсирует это за три дня.

"Гомельтранснефть Дружба" ведет плановые работы по замене задвижки на нефтеперекачивающей станции "Гомель", в связи с чем незначительно ограничены объемы перекачки нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода", — говорится в сообщении на сайте оператора.

К работам персонал предприятия приступил 16 ноября, они займут 48 часов и направлены на повышение надежности и безопасности функционирования нефтеперекачивающей станции. "В ходе выполнения ремонта, чтобы исключить экологические и промышленные риски, а также обеспечить безопасность труда специалистов, приняты меры по частичному ограничению перекачки на участке НПС "Гомель" – Мозырь – Адамова Застава на 7%", — говорится в сообщении.

"Ограничение по поставкам не повлияет на объемы, запланированные на ноябрь текущего года. Мощности белорусского оператора нефтепровода "Дружба" позволят наверстать необходимые объемы в течение 3 дней", — подчеркивается в сообщении.