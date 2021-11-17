МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Процесс сертификации оператора "Северного потока 2" может быть завершен не ранее апреля следующего года, возможно его продление до августа, говорится в заметке компании независимых энергетических исследований Rystad Energy.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило 16 ноября, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2".

Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

"Сейчас мы ожидаем, что сертификация может быть завершена не ранее апреля следующего года, с большим потенциалом продления до августа 2022 года, учитывая вероятность еще более строгой оценки на следующем этапе рассмотрения Европейской комиссией", — говорится в материале.

Отмечается, что приостановка произошла на фоне того, что температура в Северном полушарии начала опускаться и уровень заполненности газохранилищ в ЕС снизился по сравнению с прошлой неделей на 2,5%.

"В Европе приостановка процесса сертификации "Северного потока 2" позволила тенденции к увеличению цен вновь набрать силу, привела к росту цен на TTF из-за исчезающих надежд на какие-либо поставки по этому газопроводу в Северном полушарии зимой", — указывается в аналитической заметке.

"Российские поставки газа в Европу через Украину и Польшу за неделю незначительно увеличились, но по-прежнему остаются далеки от адекватного уровня для холодной зимы", — пишет Rystad Energy.

Задержки с началом использования газопровода "Северный поток 2" могут иметь долгосрочные последствия для Европы зимой и по ее окончании, считают в компании. Аналитики указывают, что Европа может быть вынуждена зависеть от "и без того узкого рынка сжиженного природного газа", что предполагает повышенную вероятность устойчиво высоких цен в течение большей части первого полугодия следующего года, если запасы в европейских ПХГ будут сильно истощенными.