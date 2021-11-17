МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ анализирует целесообразность и просчитывает варианты корректировок с 2022 года демпферного механизма для сглаживания колебаний цен на бензин и дизельное топливо, сообщило ведомство.

Министерство отмечает, что проводит постоянный анализ достаточности системных экономических мер, таких как демпфер, сдерживающих негативное влияние внешней ценовой конъюнктуры.

"В настоящее время анализируется целесообразность и просчитываются возможные варианты корректировок "демпфера" как по автомобильному бензину, так и по дизельному топливу с 1 января 2022 года с учетом и запланированных изменений акцизов, и индексации базовой цены отсечения в формуле "демпфера", — говорится в сообщении Минэнерго.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

РОСТ ЦЕН

Минэнерго связывает рост розничных цен на дизель в России с пиковым сезонным спросом на зимние сорта, фокусируется на стабилизации ситуации, говорится в сообщении ведомства.

"Фиксируемое сейчас изменение конечных цен на дизельное топливо связано с достижением пикового сезонного роста спроса на зимние сорта дизельного топлива, закупающегося региональными нефтебазами в запас на текущий зимний сезон. Сейчас фокус работы штаба Минэнерго России сосредоточен на стабилизации оптовых цен на зимние сорта дизельного топлива", — сообщает Минэнерго.

В то же время, как отмечает ведомство, на ситуацию влияет дополнительный спрос на качественное зимнее дизельное топливо 5 экологического класса в спотовом биржевом канале, взамен суррогатов, производство и реализация которых сейчас затруднены.

Ведомство также отмечает, что в рамках штаба Минэнерго также были даны рекомендации по дополнительному наращиванию производства зимних сортов дизеля. "В настоящее время их производство уже на 5,3% выше аналогичного периода прошлого года. Также были даны рекомендации по увеличению их отгрузки на внутренний рынок – к настоящему моменту она на 24% выше к уровню прошлого года — в том числе через биржевой канал. При этом текущий рост среднесуточной реализации дизельного топлива на бирже находится на уровне +31% к ноябрю 2020 года", — указывается в сообщении.

По данным Росстата, средняя розничная цена на дизельное топливо в России за период с 8 по 15 ноября выросла на 51 копейку, до 52,1 рубля за литр, при этом с середины октября рост составил около 1,2 рубля.

ЗАПАСЫ ТОПЛИВА

Российские операторы АЗС не испытывают проблем с обеспечением топливом, получают его в срок, все регионы обеспечены не менее чем на десять дней, говорится в сообщении министерства энергетики.

"В настоящий момент ситуация с топливообеспечением всех регионов России остаётся стабильной, операторы АЗС получают товар в срок и осуществляют его реализацию… По имеющейся информации, все субъекты Российской Федерации обеспечены всеми видами топлив в объеме не менее десять суток потребления. В отдаленных от НПЗ регионах этот показатель выше", — сообщает ведомство.

Кроме того, отмечается, что, по данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, текущие запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и в системе "Транснефть" превышают 2,5 миллиона тонн и находятся почти на 300 тысяч тонн (или на 12%) выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Минэнерго совместно с ФАС России ежедневно продолжают следить за наполняемостью рынка, проводя оперативные совещания с компаниями-производителями для оценки ситуации на всех базисах оптовой поставки топлива, также подчеркивают в министерстве.

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ

Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство.

"Можно констатировать факт стабильной работы бензинового сегмента биржи, где падение цен с пиковых значений составило более 8000 рублей за тонну, несмотря на сохранение высоких цен на нефть", — говорится в сообщении ведомства.

Оно также отмечает, что сейчас на бирже бензин сорта Аи-92 торгуется с дисконтом к экспортному паритету примерно 5000 рублей на тонну с учётом демпферного механизма сглаживания колебаний цен на топливо. Кроме того, разница между розничными и оптовыми ценами на бензин в настоящее время составляет почти 8,5 рубля за литр.

Биржевая цена бензина Аи-95 24 сентября достигла рекордного значения в 60,5 тысячи рублей за тонну. По состоянию на среду этот же сорт бензина дешевеет восьмую торговую сессию подряд и стоит 51,7 тысячи рублей. Оптовая цена на бензин Аи-92 также опустилась до 50,2 тысячи рублей в среду с 57 тысяч рублей в конце сентября.