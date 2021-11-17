МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 3%, а стоимости марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 7 октября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.40 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,08%, до 79,9 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,32%, до 77,09 доллара за баррель.