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https://1prime.ru/energy/20211117/835248224.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель
Энергетика
Новости
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Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 3%, а стоимости марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 7 октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 17.11.2021
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 3%, а стоимости марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 7 октября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.40 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,08%, до 79,9 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,32%, до 77,09 доллара за баррель.