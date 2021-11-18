МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, позволяющие улучшить условия освоения компанией "Полюс" крупнейшего золоторудного месторождения Сухой Лог, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документы корректируют условия использования двух режимов — региональных инвестиционных проектов (РИП) и соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс и закон "О защите и поощрении капиталовложений в РФ".

Изменения в НК предоставляют лицам, заключившим СЗПК и одновременно включенным в реестр участников РИП, реализующим особо крупные инвестпроекты, "стабилизационную оговорку" о неизменности пониженных налоговых ставок по НДПИ.

Одновременно снимаются ограничения по сроку действия особых условий налогообложения, установленных для данных участников РИП.

Изменения в закон о СЗПК исключают возможность возмещения затрат на инфраструктуру за счет налоговых платежей.

Однако при этом сохраняются предусмотренные законодательством налоговые преференции, направленные на стимулирование реализации РИП в Дальневосточном федеральном округе и регионах.

Предлагаемые изменения, в частности, позволят продлить налоговые льготы в рамках РИП для особо крупных проектов, поддержанных на федеральном уровне, не менее чем до 2041 года.

По действующим нормам льготы в рамках РИП прекращаются в 2028 году. К особо крупным отнесены проекты с объемом инвестиций не менее 300 миллиардов рублей.

Газета "Ведомости" в среду со ссылкой на ряд источников писала, что инициатором данных изменений стала компания "Полюс", — они помогут ей улучшить условия освоения месторождения Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области.

Как сказал изданию представитель "Полюса", действующий механизм РИП никакого влияния на проект не оказывает, т.к. обнуляется в 2028 году. Компания же намерена запустить проект "Сухой Лог" в 2027 году.

Хотя изначально изменения предназначены для "Полюса", воспользоваться ими смогут и другие компании.

Сухой Лог – одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. Его доказанные и вероятные запасы золота оцениваются в 40 миллионов унций, оцененные и выявленные ресурсы – в 67 миллионов унций.