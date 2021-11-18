МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключили к сети после завершения планового ремонта, сейчас в работе находятся 14 энергоблоков из 15, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Ранее премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины ожидают спокойного прохождения отопительного сезона.

"Восемнадцатого ноября 2021 года в 16.43 (17.43 мск — ред.) после успешного завершения среднего планового ремонта энергоблок №4 Запорожской АЭС подключили к Объединенной энергосистеме Украины. Благодаря усилиям персонала атомной станции ремонт блока удалось завершить на девять суток ранее запланированного срока… В настоящее время в энергосистеме работают 14 энергоблоков атомных электростанций", — сообщается на сайте компании.

Уточняется, что замечаний к работе действующего основного оборудования и персонала нет.