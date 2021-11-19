МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в энергосеть после внепланового отключения, идет повышение электрической мощности турбогенератора, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго республики.

"Девятнадцатого ноября в 14.04 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 125 МВт", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В среду минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон остался в норме. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич в пятницу заявил, что анализ внепланового отключения от сети первого блока Белорусской АЭС показал, что все технологические системы станции находятся в работоспособном состоянии, скоро ожидается включение блока в энергосеть.