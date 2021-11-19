МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером падают на 3%, котировки снижаются четвертую неделю подряд и на этот раз недельное снижение может стать сильнейшим с августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.28 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 2,94% — до 78,85 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 2,88% — до 76,15 доллара за баррель.

Нефтяные котировки снижаются четвертую неделю подряд, причем с начала недели падение цен на нефть может стать сильнейшим с августа — 4,1% для нефти марки Brent и 5,7% для WTI. Суммарно за четыре недели нефть подешевела примерно на 8% и 9% соответственно, с 85,5 доллара и 83,8 доллара за баррель.

"Сегодня мы наблюдаем очень типичную распродажу конца недели, поскольку трейдеры решили, что не стоит рисковать и ждать новых потенциальных "медвежьих" новостей по спросу", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Rystad Energy.

Негативные факторы для нефтяных котировок затрагивают не только спрос, но и предложение. Рынки следят за новостями по поводу возможного высвобождения нефти из стратегических запасов США, а возможно и ряда других стран. При этом ухудшение ситуации вокруг пандемии негативно для перспектив спроса и восстановления мировой экономики. Ранее в некоторых регионах Европы из-за роста заболеваемости вновь ужесточают карантинные ограничения.

Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company ранее обнародовала свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За прошедшую рабочую неделю их число увеличилось на семь – до 461 агрегата.