МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть завершили текущую неделю наибольшим с августа снижением, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов марки Brent упала за неделю на 3,6% — до 78,89 доллара за баррель, WTI — на 5,8%, до 75,94 доллара за баррель, следует из данных торгов.