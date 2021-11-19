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Цены на нефть продемонстрировали максимальное с августа снижение
Энергетика
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Цены на нефть завершили текущую неделю наибольшим с августа снижением, свидетельствуют данные торгов. Стоимость январских фьючерсов марки Brent упала за неделю на 3,6% — до 78,89... ПРАЙМ, 19.11.2021
нефть, энергетика, новости, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть завершили текущую неделю наибольшим с августа снижением, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость январских фьючерсов марки Brent упала за неделю на 3,6% — до 78,89 доллара за баррель, WTI — на 5,8%, до 75,94 доллара за баррель, следует из данных торгов.