ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. США продолжат давление на страны ОПЕК, добиваясь, чтобы предложение нефти на мировом рынке не отставало от спроса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. СМИ сообщили о планах Байдена "распечатать" стратегический резерв нефти

Она отказалась подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден может уже во вторник объявить о начале товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти, чтобы сбить растущие цены на топливо.

"Вне зависимости ни от чего мы намерены продолжать нажим на ОПЕК с тем, чтобы обеспечить соответствие предложения спросу", — сказала Псаки на брифинге.

Американские власти ранее обвинили страны-экспортеры нефти в том, что те проигнорировали их призывы к наращиванию поставок.

Псаки добавила, что Белый дом также продолжит давление на нефтяные компании, которые получают рекордные прибыли от высоких цен на топливо внутри страны.