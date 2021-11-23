МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Если правительства стран Евросоюза не включат атомную энергию в процесс трансформации энергосистемы региона, то анселение ждет резкий рост цен на рынке. Это может привести к серьезным социальным проблемам, пишет РИА Новости со ссылкой на главу отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофера Дембика.

Власти европейских стран продолжают дебаты о том, следует ли причислить ядерную энергетику к зеленой.

От того, как закончатся эти переговоры, негативное влияние на экономику ЕС будет сильно различаться, рассуждает Дембик.

Если регион ядерную энергию не включит в трансформацию, то жителям стоит ждать повышения цен на энергию. Это в свою очередь окажет давление на экономику ЕС и создаст дополнительную социальную напряженность, прогнозирует эксперт.

С другой стороны, отмечает собеседник агентства, если Евросоюз продолжит использовать атомные электростанции и не откажется от них, то трансформация энергосистемы будет менее болезненной.

Учитывая уровень технологического развития настоящего времени, возобновляемые источники энергии не могут заменить традиционные источники, подытожил эксперт Saxo Bank.