МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва больше направлено на американских избирателей и не повлияет глобально на котировки "черного золота", заявила РИА Новости аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок

Ранее во вторник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены для американцев на это сырье и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением.

"50 миллионов баррелей – это чуть больше половины среднесуточного потребления нефти в мире. В целом объявление о выпуске запасов нефти из резервов больше направлено на успокоение американских избирателей, нежели на оказание влияния на рынок нефти мире", — говорит Лукичева.

Она поясняет, что эти 50 миллионов баррелей разделены на 32 миллиона баррелей, которые будут постепенно заменяться в резерве в течение следующих семи месяцев, а также на 18 миллионов баррелей, которые будут проданы в течение следующих семи месяцев в рамках старой программы выпуска нефти из резервов.

"То есть фактически на рынок поступит всего 18 миллионов баррелей в следующие семь месяцев – это крайне мало для оказания влияния на мировой рынок, но стоимость фьючерсов на бензин на бирже в Чикаго немного снизилась. Также надо отметить, что 32 миллиона баррелей нефти из резерва было продано с января 2021 года по 12 ноября текущего года в рамках старой программы", — указывает эксперт.

"Решение президента Байдена должно быть утверждено Конгрессом США после чего начнет исполняться. Нефть начнет поступать на рынок в середине-конце декабря 2021 года. Рынок нефти, скорее всего, уже отыграл данное решение. Цены на нефть Brent за последний месяц уже опустились от 86 долларов до 79 долларов за баррель, что является неплохим результатом с точки зрения сдерживания роста", — говорит Лукичева.