КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что надеется в среду обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером проблему с оплатой газа. Погасят все: чем обернется отсутствие денег за газ у Молдавии

Власти Молдавии с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.

"Я в понедельник обсудил с господином Миллером ситуацию, он не предупреждал меня о 48 часах, на заседании Наблюдательного совета также обсуждалась эта ситуация, было принято решение, что "Молдовагаз" должна предпринять все усилия. Надеюсь, что завтра смогу снова пообщаться с главой "Газпрома", чтобы объяснить ему действия правительства", — заявил Спыну в эфире телеканала Publika TV.