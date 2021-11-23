ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена о выпуске 50 миллиардов баррелей нефти из стратегического резерва положительно повлияет на цены на топливо в стране, дальнейшее будет зависеть от поведения других производителей, считает партнер-основатель нью-йоркского энергетического хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф. В США рассчитывают, что ОПЕК+ не откажется от наращивания добычи

Как заявил Килдафф РИА Новости, решение Байдена поможет снизить цены. "Мы входим в период пикового спроса на отопление. И этого может быть достаточно, нам не нужно так много дополнительных ресурсов. Нам нужно около миллиона баррелей в день дополнительно, чтобы восполнить недостаток. На первый взгляд, это должно помочь нам пережить начало января, а затем, в зависимости от того, что сделают в Азии, ситуация может перемениться", — сказал он.

По его словам, есть и другие факторы, например, если цена техасской марки нефти опустится ниже 70 долларов, Саудовская Аравия может еще сильнее сократить добычу. "Другой стороной головоломки, конечно же, являются новые вспышки COVID в Европе, которых не многие на энергетических рынках, возможно, ожидали. Эти ограничения являются реальной проблемой для спроса на энергию", — считает эксперт.

Ранее во вторник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены для американцев на это сырье и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением.