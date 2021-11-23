ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предпримет все шаги, чтобы обеспечить доступные цены на энергию, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Аналитик Saxo Bank оценил последствия выпуска нефти из запасов США

"Президент не контролирует цену на бензин, ни один президент не может этого делать", — сказала Грэнхолм журналистам в Белом доме. "Президент готов использовать все необходимые инструменты, чтобы обеспечить американцам сегодня доступ к доступной по цене энергии", — добавила она.

По ее словам, цены на бензин и нефть "слишком высоки".

"Сейчас мы видим глобальное несоответствие между спросом и предложением. Производство нефти отстает, а остальная экономика резко возвращается к жизни после "закрытия". Так что мы и наша администрация делаем все, что в наших силах, оценивая рынок и пытаясь понять, что стоит за этими высокими ценами", — сказала Грэнхолм.

Белый дом во вторник объявил о выделении 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США, чтобы снизить цены на это сырье, при этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами.