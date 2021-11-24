ВАШИНГТОН, 24 ноя — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал политику нынешней администрации по энергетике — по его словам, при нем не было никакой надобности обращаться в ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. Премьер Японии официально сообщил о продаже части резервов нефти

“Мы сейчас просим ОПЕК помочь. А ведь раньше ОПЕК нам не была нужна”, — заявил Трамп в интервью Fox News.

По его словам, сейчас США вынуждены сжигать свой природный газ, а генераторы ветряной энергии лишь убивают птиц.

“Мы стали производителем номер один в мире, мы бы даже, если бы меня по праву переизбрали, были бы номером один с таким отрывом, что никто бы не поверил. Мы бы к концу моего срока были больше, чем Россия, и даже больше, чем Россия и Саудовская Аравия вместе. Мы были энергетически независимыми в первый раз в истории”, — заявил Трамп.

В действительности США еще до прихода к власти Трампа стали крупнейшим производителем нефти и газа в мире. Россия остается производителем номер два по газу и номер три по нефти — после Саудовской Аравии.