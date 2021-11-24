МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Решение США и ряда других стран распечатать стратегический нефтяной резерв не привело к снижению цен на нефть — этот фактор был уже учтен рынком в начале ноября. В перспективе "черное золото" продолжит дорожать, если не вмешаются другие факторы, полагают аналитики. США просят помощи: чья нефть уйдет с молотка

Белый дом объявил об использовании нефти из стратегического резерва США для "балансирования мирового рынка". Вашингтон вынужден пойти на этот шаг, чтобы не допустить дальнейшего подорожания моторного топлива на внутреннем рынке — цена на бензин в ряде штатов сейчас находится на рекордном уровне, что вызывает недовольство населения демократической администрацией Джо Байдена.

Использование стратегических резервов для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке обсуждалось во время последних переговоров между президентом США и председателем КНР Си Цзиньпином. Пекин также продаст часть стратегических запасов нефти, поскольку подорожание энергоносителей тормозит развитие китайской экономики.

Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания — крупные импортеры нефти — объявили о готовности последовать примеру Белого дома. Индийские власти заявили о продаже 5 млн барр. нефти из государственных стратегических резервов страны. Сдержать обещание. Америка отключила нефтегазопровод

Западные эксперты ожидали, что Байден решится на продажу 35 млн барр., но американский лидер принял радикальное решение: предоставить участникам рынка из стратегического нефтяного резерва значительно больший объем — 50 млн барр. Согласно официальному сообщению Белого дома, нефть будет предоставлена на возмездной основе в течение нескольких месяцев. Это необходимо для ликвидации дисбаланса между спросом и предложением на нефтяном рынке, который возник в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса.

"Президент Байден использует все находящиеся в его распоряжении средства для снижения цен, когда на рынке возник дефицит предложения", — говорится в сообщении Белого дома.

Использование нефти из стратегического резерва произойдет в два этапа и начнется уже в следующем месяце. Более того, Белый дом сообщает о готовности Байдена предпринять дополнительные меры, если возникнет необходимость увеличить предложение энергоносителей. Однако Белый дом не сообщает какие именно дополнительные меры могут быть приняты. Не исключается даже введение запрета на экспорт нефти из США.

Нефть из стратегических запасов выйдет на рынок в два этапа. Во время первого этапа Департамент энергетики предложит 32 млн барр. в течение первых четырех месяцев 2022 года. При этом не исключается, что определенные объемы поступят на рынок уже в конце декабря. Участники рынка могут воспользоваться нефтью из стратегических резервов на возмездной основе. Взятые объемы необходимо вернуть в 2022-2024 годах с премией. Размер премии зависит от срока возвращения полученных объемов. Таким образом, использование нефти из стратегических резервов является товарным кредитом, который администрация Байдена предоставит для стабилизации ситуации на внутреннем рынке моторного топлива США.

Белый дом сообщает, что заявки на получение нефти принимаются до 6 декабря, а запрошенные объемы можно получить до 14 декабря. Участники рынка могут получить нефть в четырех пунктах, где расположены стратегические хранилища США: по 10 млн барр. в Биг Хилл и Брайан Маунд, расположенных в Техасе, 7 млн барр. в Западном Хэксберри и 5 млн барр. в Байоу Чоктоу, находящемся в Луизиане.

Согласно данным EIA (Управления энергетической информации Департамента энергетики США), на 19 ноября стратегические нефтяные резервы страны составляли 604,5 млн барр.: 252,5 млн барр. малосернистой и 352 млн барр. сернистой нефти.

Представители ОПЕК+ соберутся 2 декабря, чтобы обсудить долгосрочные планы и подтвердить очередное увеличение добычи на 400 тыс. барр./сут., которое должно произойти в следующем месяце. Белый дом также заявил, что использование нефти из стратегических резервов — это вынужденная мера, которая последовала после отказа ОПЕК+ увеличить добычу быстрее, чем предусмотрено ранее согласованным графиком. В США распечатали стратегические запасы нефти, но это не поможет рынку

Представитель администрации Белого дома выразил надежду, что в декабре ОПЕК+ нарастит добычу на 400 тыс. барр./сут. и не изменит свою политику, направленную на увеличение предложения нефти на мировом рынке по мере восстановления спроса на энергоносители после пандемии коронавируса.

Несмотря на решение администрации Байдена использовать сырье из стратегических резервов в большем, чем ожидалось объеме, Brent — основной эталонный сорт нефти, используемый на европейском рынке — подорожал до 82 долл/барр. Цена на американский сорт WTI превысила 78 долл/барр.

Эксперты Goldman Sachs предупреждали, что снижение нефтяных цен, которое наблюдалось с начала ноября, носит временный характер, поскольку учитывает ожидаемое решение администрации США, а также властей других стран, использовать стратегические резервы. Более того, в Goldman Sachs уверены, что нефть продолжит дорожать, поэтому готовятся к пересмотру в сторону повышения прогноза цен на Brent и WTI в 2022 году.