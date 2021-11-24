БЕЛГРАД, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что цена природного газа из России имеет для Сербии ключевое, решающее значение. В Сербии назвали желаемую стоимость российского газа

"Хочу гражданам объяснить, насколько и почему она важна. Если, например, у вас есть газ по цене 300 долларов за тысячу кубометров, а нам нужно 3 миллиарда кубометров в год, то если вместо 300 долларов мы получим цену по 500 долларов, которая все же лучше биржевой, то это 600 миллионов евро прямых потерь для нашей страны!" — сказал он журналистам, отметив, что косвенно это будет ущерб в миллиард долларов.

Вучич также заявил, что планирует просить Путина пойти навстречу его просьбам по цене на газ.

"Мне не трудно сказать, что я очень волнуюсь. Я хорошо знаю Путина и не могу сказать "страх", мы всегда в хороших, дружеских отношениях, но конечно, это огромная ответственность за страну, и знаю, сколько это в деньгах значит для наших граждан", — сказал он.

"Могу сказать, что буду бороться за интересы нашей страны и просить президента Путина пойти нам навстречу. А если бы я был на его месте, пошел бы себе навстречу, так как знаю, каковы будут мои просьбы и предложения — не уверен в этом. Поэтому такое волнение", — добавил Вучич.

Вучич поедет в Россию, где 25 ноября он встретится встреча с Владимиром Путиным в Сочи.

Сейчас Сербия получает газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.