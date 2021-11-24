БЕРЛИН, 24 ноя — ПРАЙМ. Германия находится в постоянном контакте с США по теме "Северного потока 2" и реализации совместного американо-немецкого заявления по энергетике, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, комментируя новые американские санкции против проекта. Премьер Польши и Меркель поговорят о судьбе "Северного потока - 2"

Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".

"Мы неоднократно высказывали нашу позицию по "Северному потоку 2" на этой площадке", — сказала Зассе на пресс-конференции в среду на просьбу прокомментировать санкции.

Кабмин ФРГ неоднократно заявлял, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, в связи с чем Берлин отвергает санкции против него.

"Мы сделали 21 июля совместное заявление с США и тем самым нашли конструктивное решение по теме "Северный поток 2". С тех пор мы активно работаем над реализацией этого заявления и находимся в регулярном контакте с правительством США на различных уровнях", — добавила Зассе.

В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.