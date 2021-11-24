МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Почти вся добываемая нефть в России станет трудноизвлекаемой через 10 лет, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин на конференции "Технологическое развитие нефтегазовой отрасли РФ".

"На горизонте десяти лет почти 100% добычи будет трудноизвлекаемой, и без ГРП (флота гидроразрыва пласта отечественной разработки — ред.) это сделать невозможно", — сказал Сорокин.

Приемка первого прототипа российского комплекса для гидроразрыва пласта состоится в скором будущем. По словам Сорокина, первые образцы будут российскими более чем на 60%, позднее показатель вырастет до 80-85%. Полевые испытания флота ГРП начнутся уже в 2022 году.

Замминистра также напомнил в ходе конференции, что, несмотря на мировой тренд перехода на зеленую энергетику, углеводороды останутся основой энергобаланса в ближайшие 25-30 лет.

"В случае если цена будет падать в отдаленной перспективе в связи с перепроизводством и стагнацией спроса, если мы сможем выдерживать новые ценовые параметры, то это будет означать, что мы не должны будем снижать добычу, и наше место на рынке сохранится. Упадет рента, упадет возможность изымать сверхдоход налогами или дивидендами, но сохранятся инвестиции, рабочие места и компании", — подчеркнул замминистра.

Вместе с усложнением технологий добычи нефти будет расти ее себестоимость. "Поэтому наша ключевая задача — максимально оперативное внедрение цифровизации в процессы, то есть работа с большими данными, анализ, обмен", — отметил Сорокин в этой связи.