МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на дизельное топливо в России за период с 15 по 22 ноября выросла на 55 копеек, до 52,65 рубля за литр, при этом с конца сентября рост составил 2 рубля, или 4%, свидетельствуют материалы Росстата.

Такими значительными темпами (около 30 копеек в неделю и более) дизель дорожает четвертую неделю подряд. Топливо дорожало в рознице весь 2021 год с разной скоростью, снижение его стоимости было зафиксировано только в начале осени. Цены вновь пошли в рост в конце сентября, ускорив его с середины октября. Таким образом, дизель подорожал с конца сентября, когда он стоил в среднем 50,64 рубля за литр, на 2,01 рубля.

По данным службы, за минувшую неделю средняя цена на бензин в стране выросла на 12 копеек и составила 49,62 рубля за литр. В частности, Аи-92 подорожал на 11 копеек, до 46,65 рубля за литр, Аи-95 — на 13 копеек, до 50,47 рубля. А стоимость литра бензина Аи-98 достигла 58,56 рубля, увеличившись на 20 копеек.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Улан-Удэ – на 1,1%, Назрани и Волгограде – на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Петрозаводске – на 0,2% и Южно-Сахалинске – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.

Производство бензина в России с 15 по 21 ноября выросло на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей, до 804,9 тысячи тонн, а дизтоплива — на 5,6%, до 1,553 миллиона тонн.

Минэнерго России ожидает, что оптовые и розничные цены на дизельное топливо в России будут иметь все основания для снижения после завершения формирования запасов топлива, сообщило министерство.

По данным Росстата, средняя розничная цена на дизельное топливо в России с 15 по 22 ноября выросла на 55 копеек, до 52,65 рубля за литр, при этом с конца сентября рост составил 2 рубля, или 4%. Вместе с тем ранее росли и биржевые цены на топливо. Минэнерго объясняло такую динамику сезонным ростом спроса на зимние сорта дизеля среди региональных нефтебаз, которые пополняют свои запасы.

"Запасы топлива практически сформированы, что даёт основания для последующего снижения оптовых цен на дизельное топливо, а значит последующее снижение цен в топливной рознице", — сказали в Минэнерго.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, текущие запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и в системе "Транснефти" превышают 2,4 миллиона тонн и находятся почти на 8,7% выше, чем в аналогичный период 2020 года. Также в Минэнерго заметили, что благодаря растущей динамике биржевых поставок дизеля оптовые цены начали снижение.

Все субъекты РФ к настоящему времени обеспечены всеми видами топлива в объеме 10 и более суток потребления, напомнили в Минэнерго.

Минэнерго ежедневно следит за наполняемостью топливом внутреннего рынка, отраслевые компании сообщают об исполнении рекомендаций ведомства по наращиванию суточного производства зимних сортов дизельного топлива.