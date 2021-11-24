МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Цена на нефть в следующем году будет зависеть не от самого факта выброса нефти из резервов, а от возможной реакции стран ОПЕК+ на этот ход США, которые пытаются оказать давление на страны-производители нефти, заявил РИА Новости экспертный источник в национальной нефтегазовой компании Южной Кореи.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье.

Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран — крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.

Эксперт пояснил РИА Новости, что прямое влияние самого факта нынешнего выброса нефти на рынок на ее цену невелико.

"ОПЕК+ изначально поставила цель увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц и соблюдает ее. В то время как 2 декабря должно состояться заседание ОПЕК+, спорный вопрос, зачем США достали карту выпуска нефтяных резервов и собирают союзников. В международном сообществе уже пришли к консенсусу, что если ОПЕК+, согласно поставленной цели, продолжит увеличивать добычу, мировые цены на нефть стабилизируются в следующем году, будут США выпускать резервы или нет", — заявил источник РИА Новости.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. С августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

В то же время отмечается, что США могли преследовать цель спровоцировать страны ОПЕК, и цены на нефть в следующем году будут зависеть от реакции ключевых государств, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ.

"Хотя объем в 50 миллионов баррелей в сезон высокого спроса не представляет особой проблемы, но страны ОПЕК+ могут быть крайне недовольны тем, что Байден заявил об этом прямо перед началом следующего года, когда будет низкий спрос", — пояснил эксперт. Он добавил, что ОАЭ несмотря на действия США, скорее всего, не будут дополнительно снижать добычу.

По его мнению, США могут использовать энергетику для воплощения своих интересов в сфере международных отношений и безопасности и чтобы ослабить позиции стран ОПЕК+ в переговорах, заставить их "окончательно" выбрать сторону США.

"Самый крупный добытчик нефти — Саудовская Аравия — не собирается особо противостоять плану США… Нельзя исключать возможность, что Саудовская Аравия, если сочтет опасным намерение США, продвигающих выпуск стратегических запасов нефти в "не сезон", то может проигнорировать риск быть раскритикованной и выступит за изменение изначальной цели ОПЕК+ по снижению добычи. В таком случае экосистема мировой энергетики может быть реорганизована, как того хотят США, планирующие пересмотр цепочек поставок в мире", — спрогнозировал эксперт.