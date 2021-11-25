МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Запасы дизельного топлива в России за неделю с 16 по 22 ноября снизились на 4,6%, до 2,33 миллиона тонн, а бензина — выросли на 1,2%, до 1,678 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Названо общее количество легковых автомобилей в России

Отгрузки топлива на внутренний рынок при этом выросли. Так, отгрузки дизеля за период с 17 по 22 ноября по сравнению с предыдущей неделей выросли на 6,2% — до 920 тысяч тонн, бензина — на 2,9%, до 721 тысячи. Производство дизтоплива, по данным ЦДУ ТЭК, выросло за неделю на 7,4% — до 1,561 миллиона тонн, а бензина — на 1,9%, до 794 тысяч тонн.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.