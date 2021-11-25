МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в следующем году будет выше многолетних значений, заявила член правления — врио руководителя блока трейдинга компании "Интер РАО" Александра Панина. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев выросла на 37,3%

"Мы всё равно считаем, что 2022 год будет достаточно благоприятным и, ещё раз повторюсь, мы надеемся по итогам года показать параметры выше наших средних многолетних", — сказала она в ходе телефонной конференции, говоря об экспорте электроэнергии.

ПОСТАВКИ В КИТАЙ

"Интер РАО" ожидает, что экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам текущего года увеличится на 30% по сравнению с предыдущими показателями.

"Объемы поставки годовые, мы надеемся, у нас вырастут на 30% от объемов, которые мы обычно поставляли в Китай", — сказала Панина.

"Поставки в Китай мы тоже прогнозируем в увеличенном объеме в 2022 году относительно того, как мы поставляли в 2019 или 2020 году", — также добавила она.

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. По итогам последних трех лет (2018-2020 годы) годовой объем поставок в Китай составлял около 3,1 миллиарда кВт.ч. Пропускная способность сечения Россия-Китай позволяет поставлять до 6-7 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год.

ПОСТАВКИ НА УКРАИНУ

Россия по-прежнему не поставляет электроэнергию на Украину, и планов таких нет, сообщила Панина.

"В течение большей части этого года работало ограничение со стороны национального регулятора Украины на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами энергетического сообщества. Это конкретно касалось России и Белоруссии. В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину… Пока планов поставлять на Украину у "Интер РАО" нет", — сказала она в ходе телефонной конференции.