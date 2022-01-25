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https://1prime.ru/energy/20220125/835879844.html
Схема работы алма-атинского энергоузла полностью восстановлена
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. В пресс-службе минэнерго Казахстана сообщили, что схема работы Алма-Атинского энергоузла полностью восстановлена, при этом продолжаются работы по восстановлению электроснабжения... ПРАЙМ, 25.01.2022
энергетика, новости, казахстан, отключения электричества
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В пресс-службе минэнерго Казахстана сообщили, что схема работы Алма-Атинского энергоузла полностью восстановлена, при этом продолжаются работы по восстановлению электроснабжения южных областей.
Отмечается, что в 13.39 (10.39 мск) полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области занимаются снятием ограничений.
Отключения электричества в стране произошли 25 января ввиду значительного аварийного дисбаланса схемах в Центральной Азии , произошедшего в результате наброса мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт.