МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В пресс-службе минэнерго Казахстана сообщили, что схема работы Алма-Атинского энергоузла полностью восстановлена, при этом продолжаются работы по восстановлению электроснабжения южных областей. Источник: Казахстан после аварии увеличил экспорт электроэнергии в Россию

Отмечается, что в 13.39 (10.39 мск) полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области занимаются снятием ограничений.

Отключения электричества в стране произошли 25 января ввиду значительного аварийного дисбаланса схемах в Центральной Азии , произошедшего в результате наброса мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт.