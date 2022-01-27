МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Электростанции "Юнипро" в прошедшем году выработали 45,2 миллиарда кВт.ч электроэнергии, увеличив этот показатель по сравнению с 2020 годом на 8,4%, сообщила компания. СМИ: власти не поддержали предложения Сечина по снижению цен на энергию

"Рост выработки связан с восстановлением электропотребления и экспортных перетоков после кризисного снижения в 2020 году. На увеличение спроса на электроэнергию и, соответственно, востребованности генерирующего оборудования электростанций "Юнипро" также повлияли холодная зима в начале 2021 года и летние температурные рекорды", — отмечает "Юнипро".

Производство тепловой энергии по сравнению с 2020 годом увеличилось на 12,4% и составило 2,101 миллиона Гкал, что также связано с метеорологическими условиями, добавляет компания.

Указывается, что максимальный рост выработки к предыдущему году (+13,8%) был достигнут в четвертом квартале 2021 года в итоге увеличения загрузки Березовской ГРЭС "Системным оператором", а также сокращения времени ремонта энергоблоков Сургутской ГРЭС-2 по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.