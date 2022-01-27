МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бразилия, ставшая в 2021 году одним из драйверов роста спроса на сжиженный природный газ из-за рекордной засухи, увеличивает производство на гидроэлектростанциях, что может повысить доступность СПГ для дефицитного рынка Европы, пишет агентство Блумберг со ссылкой на отраслевую статистику по стране и данные об импорте газа.

Выработка электроэнергии в Бразилии на ГЭС, которые обычно занимают занимают 70% в общем объеме, за счет благоприятной погоды уже выросла почти на 25% год к году (сроки не уточняются). При этом в январе было импортировано шесть грузов СПГ по сравнению с восьмью в аналогичном прошлогоднем периоде.

"У Европы, пытающейся переманить СПГ из Азии, теперь будет меньше конкуренции со стороны Бразилии, поскольку дожди заполняют плотины ГЭС южноамериканской страны", — пишет агентство.

Так, во вторник, 25 января, системный оператор Бразилии ONS заявил, что связался с электростанцией на северо-востоке страны, работающей на СПГ, чтобы та снизила производство на 30% с учетом роста уровня выработки гидроэлектростанций. Помимо этого, спрос на СПГ снижается из-за общего замедления бразильской экономики, также отмечается в материале.

Уточняется, что в прошлом году Бразилия импортировала 135 партий СПГ, оставляя таким образом меньше свободного газа, который в обычных условиях направился бы потребителям в Европе и Азии. Со ссылкой на слова трейдеров агентство пишет, что страна покупала сжиженный газа в 2021 году с премией по отношению к европейскому рынку.