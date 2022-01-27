2022-01-27T16:40:34+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220127/835908899.html
МИД России назвал ключевое направление сотрудничества с ФРГ
Энергетика
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Россия рассматривает энергетическое сотрудничество с Германией как ключевой элемент двустороннего взаимодействия, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ... ПРАЙМ, 27.01.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия рассматривает энергетическое сотрудничество с Германией как ключевой элемент двустороннего взаимодействия, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
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