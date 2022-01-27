НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв — ПРАЙМ. Лидеры Индии и стран Центральной Азии в ходе первого совместного саммита высказались за подключение иранского порт Чабахар в структуру международного транспортного коридора "Север — Юг". Индия может начать поставки нефти из стратегических запасов вместе с США

"Лидеры отметили, что дальнейшее развитие взаимной связи имеет важное значение для расширения торговли между Индией и странами Центральной Азии в контексте их не имеющего выхода к морю характера и отсутствия сухопутной связи с Индией. Лидеры подчеркнули, что проекты подключения заслуживают приоритетного внимания и могут стать стимулом для торгово-экономического сотрудничества и контактов между странами и людьми. Индия и центральноазиатские страны-члены международного транспортного коридора "Север — Юг", а также "Ашхабадского соглашения о международном транспортном и транзитном коридоре" призвали другие страны Центральной Азии рассмотреть возможность присоединения к этим инициативам по подключению. Стороны поддержали предложение Индии о включении порта Чабахар и отметили предложение Туркменистана о включении порта Туркменбаши в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг", — сообщил МИД Индии.

Стороны согласились с тем, что инициативы по подключению должны основываться на принципах прозрачности, широкого участия, местных приоритетов, финансовой устойчивости и уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, отмечается в сообщении.

"Страны Центральной Азии приветствовали предложение Индии о создании совместной рабочей группы по порту Чабахар для решения вопросов свободного перемещения товаров и услуг между Индией и странами Центральной Азии", — отмечается в декларации.

Строительство порта Чабахар является одним из крупнейших проектов двухстороннего экономического сотрудничества Ирана и Индии. Предполагается, что его реализация позволит открыть новый, более эффективный путь для грузоперевозок из Азии в Европу. Договоренность о совместном развитии порта была достигнута еще 18 лет назад, однако реализация проекта постоянно затягивалась из-за международных рестрикций против Тегерана.

В конце ноября глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, выступая на Совете глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, предложил включить порт Чабахар в транспортный коридор "Север — Юг". Позднее российская сторона поддержала это предложение.

"Север — Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7200 километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).