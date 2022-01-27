МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Экспорт СПГ из России в Венгрию в 2021 году остался на уровне 5,9 миллиарда кубометров, сказал вице-премьер Александр Новак в ходе беседы с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Новак опроверг вину России в европейском кризисе

"В 2021 году экспорт российского газа венгерским потребителям сохранился на уровне 5,9 миллиарда кубических метров", — приводятся слова вице-премьера в сообщении на сайте кабмина РФ.

"В этом контексте важным стало подписание между "Газпром экспортом" и венгерскими партнерами двух новых долгосрочных контрактов на 4,5 миллиарда кубометров в год до 2036 года, что стало возможным благодаря завершению строительства венгеро-сербского магистрального газопровода и подключению его к "Турецкому потоку". В условиях сохраняющегося дефицита газа на европейском рынке это особенно важно", — подчеркнул он.

Новак отметил, что РФ остается крупнейшим поставщиком газа в Венгрию, четко выполняя свои обязательства.

Стороны обсудили работу по поставкам нефти, продукции энергетического машиностроения и развивающееся сотрудничество в части мирного атома и строительства АЭС "Пакш-2".

"Топливно-энергетический комплекс занимает особое место в наших двусторонних торгово-экономических отношениях. Мы взяли правильный вектор, заинтересованы не только в сохранении достигнутого уровня взаимодействия, но и в его дальнейшем развитии", — отметил Новак.

Переговоры прошли в преддверии рабочего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ, который состоится 1 февраля. Планируется, что в ходе визита Орбан обсудит АЭС "Пакш", расширение контракта с "Газпромом", сотрудничество в сфере производства вакцин и в сфере космоса.