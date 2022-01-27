МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть на уровне 60-70 долларов за баррель будут оптимальными для рынка, заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Думаю, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе главный вопрос для них (стран-участниц ОПЕК+ — ред.) — быть уверенными в ценах… с этой точки зрения цены на уровне 60-70 долларов, вероятно, будут лучше всего работать для них", — сказал аналитик на вебинаре Fitch "2022 Outlook — Global Oil and Gas".

По словам эксперта, Fitch ожидает среднюю цену на нефть марки Brent в текущем году на уровне 70 долларов за баррель, а в 2023 году прогнозирует снижение к отметке 60 долларов.

Ранее агентство отмечало, что восстановление спроса на нефть вследствие ослабления коронавирусных ограничений и осторожная политика увеличения предложения ОПЕК+ способствовали восстановлению цен на нефть до допандемийных уровней. Однако из-за появления штамма "омикрон" ситуация на нефтяном рынке остается крайне неопределенной.

ОПЕК+, по мнению Fitch, был основным стабилизирующим фактором на мировом рынке нефти с начала пандемии и, вероятно, останется им в ближайшей перспективе. Однако со временем политика альянса может стать менее эффективной, поскольку некоторые члены альянса, например, ОАЭ и Россия, рассматривают возможность увеличения производственных мощностей.

Цена нефти Brent в среду впервые с 13 октября 2014 года поднялась выше 90 долларов за баррель. В четверг цена откатилась от достигнутых максимумов, но все равно превышает 88 долларов.