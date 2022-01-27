ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по трубопроводу "Северный поток — 2" из России на Запад потечет водка вместо природного газа.

"Водка – это было бы неплохо", — улыбнулась она в ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что "Северный поток 2" готов к прокачке чего угодно – "газа, оливкового масла или водки". Только "Северный поток". Чем сейчас греется Европа

С мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд, однако, не согласилась.

"Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", — сказала она.

Штаты ставят в себе заслугу, что уговорили ФРГ и ЕС затянуть сертификацию газопровода, чтобы было возможно использовать его в качестве рычага давления на РФ в кризисе вокруг Украины.

Нуланд напоследок процитировала одного из главных оппонентов проекта, сенатора Теда Круза, который ранее назвал "Северный поток — 2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".

Трубопровод "Северный поток-2" в сейчас проходит процедуру сертификации в ФРГ.

Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.

В России ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток- 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.