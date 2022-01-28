ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Служба общественной безопасности Питтсбурга в США сообщила об обрушении моста в восточной части города, в результате чего был поврежден газопровод.

"Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок, где подтвердили обрушение моста. Пожарная служба, скорая помощь и полиция работают на месте происшествия…. В районе сильно пахнет газом… Поврежден газопровод", — написала служба в Twitter.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Инцидент произошел за несколько часов до приезда в Питтсбург президента США Джо Байдена и членов его администрации, которые планировали посетить научно-исследовательский центр Mill 19.