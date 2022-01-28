В американском Питтсбурге при падении поста поврежден газопровод
Мост обрушился в американском городе Питтсбург и повредил газопровод
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ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Служба общественной безопасности Питтсбурга в США сообщила об обрушении моста в восточной части города, в результате чего был поврежден газопровод.
"Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок, где подтвердили обрушение моста. Пожарная служба, скорая помощь и полиция работают на месте происшествия…. В районе сильно пахнет газом… Поврежден газопровод", — написала служба в Twitter.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
Инцидент произошел за несколько часов до приезда в Питтсбург президента США Джо Байдена и членов его администрации, которые планировали посетить научно-исследовательский центр Mill 19.
https://1prime.ru/energy/20220128/835922136.html
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