КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Запасы угля на Украине в январе 2022 года превышают показатель прошлого года на 200 тысяч тонн, заявил заместитель министра энергетики страны Юрий Власенко. Минэнерго Украины сообщило о росте добычи газа в стране

Ранее замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины контролируемая, запасы угля растут. По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, запасы угля в стране составляют 800 тысяч тонн.

"Мы стабильно проходим отопительный сезон, снабжение угля по итогам месяца превышает потребление. По состоянию на сегодняшний день запасы угля на 200 тысяч тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года", — приводит слова Власенко сайт минэнерго Украины.

Отмечается, что в феврале этого года Украина ожидает импорта угля пятью судами общим объемом более 450 тысяч тонн.