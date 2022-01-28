КИШИНЕВ, 28 янв /ПРАЙМ/. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" в молдавском парламенте оспорит в суде решение о повышении тарифов на газ и электроэнергию, поскольку считает эти действия незаконными, сообщила пресс-служба политсилы.

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января.

"Национальное агентство по регулированию энергетики приняло незаконное решение применить повышенные тарифы на газ и теплоэнергию задним числом, ПСРМ (Партия социалистов Республики Молдова — ред.) оспорит это решение в суде. Любой начинающий юрист знает, что принцип обратной силы можно применять только тогда, когда изменение улучшает ситуацию. В данном случае рост цен на энергоносители ухудшает материальное положение граждан", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Соцпартии.

Кроме того, оппозиция настаивает на утверждении в срочном порядке мер по полной компенсации разницы в тарифах, чтобы не допустить роста цен на товары и полного обнищания населения.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

Новость дополняется