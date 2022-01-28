ТЮМЕНЬ, 28 янв — ПРАЙМ. "Сибур" в течение пяти лет планирует вложить в развитие тобольского "Запсибнефтехима" не менее 110 миллиардов рублей, инвестиции предусмотрены заключенным с Минэнерго России соглашением о модернизации действующих и создании новых производственных мощностей компании, сообщил на пресс-подходе в Тобольске председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

Отвечая на вопрос журналистов о планах по дальнейшему развитию тобольской производственной площадки, Конов отметил, что компания рассматривает "Запсибнефтехим" как одну из ключевых точек для роста бизнеса компании.

"В декабре 2021 года мы подписали с министерством энергетики РФ соглашение, в соответствии с которым взяли на себя обязательства не менее 110 миллиардов рублей вложить в развитие производств "Запсибнефтехима" на ближайшие пять лет. Портфель инвестиционных идей и проработанных проектов для Тобольска достаточно большой – минимальный план про 110 миллиардов рублей я обозначил. Это то, что точно будет реализовано. Во втором квартале 2022 года мы заканчиваем проект, который начали чуть раньше, – производство малеинового ангидрида будет готово к запуску", — отметил Конов.

В общей сложности сумма заключенного инвестиционные соглашения между "Сибуром" и Минэнерго РФ составляет около 400 миллиардов рублей. Помимо производственной площадки в Тобольске, "Сибур" в течение пяти лет инвестирует не менее 285 миллиардов рублей в предприятия на территории Татарстана. При этом предварительная оценка общей стоимости всего пула проектов, рассматриваемых к реализации в рамках инвестсоглашений, превышает 560 миллиардов рублей, пояснили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что механизм инвестиционных соглашений позволяет снизить зависимость экономической эффективности проектов развития отрасли от вида перерабатываемого углеводородного сырья, использование широкого спектра инструментов для привлечения новых инвестиций – часть обновленного плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, принятого правительством страны.

Предполагается, что его выполнение позволит нарастить производство нефтегазохимического сырья к 2030 году в полтора раза до 66,2 миллиона тонн, а долю его переработки в продукцию с добавленной стоимостью повысить с 29,8% до 46,5%. При этом стимулирование отрасли начинает формировать комплексный эффект для экономики России уже на стадии реализации проектов – от роста производства до создания новых рабочих мест и развития смежных отраслей.