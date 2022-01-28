МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе в пятницу символически подешевели к закрытию торгов – примерно до 1060 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила 1051 доллар и на протяжении большей части торгов слабо менялась, переходя от роста к снижению. Минимальным стал уровень в 1045 долларов, а максимально стоимость поднималась до 1080 долларов. К закрытию котировки составили 1059,3 доллара, снизившись на 0,07% к расчетной цене четверга (1059,4 доллара).

Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчетам РИА Новости, в первую неделю 2022 года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на этой неделе средняя расчетная цена (по последним данным на 27 января) составляет почти 1080 долларов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с политическими факторами.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).