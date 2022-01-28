БРЮССЕЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Доля газа в потребляемой Евросоюзом энергии практически не изменится до 2030 года, однако в период между 2030 и 2040 годами она должна будет значительно сократиться за счет роста использования возобновляемой энергии, сказал высокопоставленный чиновник Еврокомиссии на брифинге. В Кишиневе призывают бойкотировать "незаконное" повышение тарифа на газ

"По оценкам, с нынешнего времени до 2030 года уровень газа (в энергобалансе – ред.) Евросоюза не изменится значительным образом. При этом в период с 2030 до 2040 года будет значительное снижение газа в энергетическом балансе ЕС. В частности, он будет заменен энергией из возобновляемых источников", — сообщил он.

Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к 2050 году и стремится сокращать свою зависимость от ископаемых видов топлива.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РФ

Порядка 20 государств Евросоюза в различной степени зависят от "голубого топлива", поставляемого из России, заявил чиновник. Источник в ЕК сообщил об отсутствии газового кризиса в Европе

"Около 20 стран в Европейском союзе зависят, хотя и по-разному, от российского газа", — сказал он на брифинге.

Наиболее зависимыми являются юго-восточные государства ЕС, добавил источник.

Евросоюз почти полностью зависит от внешних поставок газа. При этом Россия является крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в ЕС, ее доля в импорте – около 40%.