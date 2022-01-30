МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Жители гагаузской автономии Молдавии вышли на демонстрацию в центре города Комрата с требованием отставки властей страны, допустивших рост цен на газ и отопление, сообщает корреспондент РИА Новости. Вице-премьер Молдавии объяснил повышение тарифа на газ задним числом

Протестующие заявляют, что не смогут платить а газ по новым тарифам и в сложившейся ситуации обвиняют центральные власти.

"Рыба портится с головы, а голова находится в Кишиневе, президента волнует ситуация на Украине и не волнует, что наши люди будут умирать от голода и холода. Наши власти не умеют договариваться, так давайте мы объединимся и пошлем всех к черту", — сказал представитель Исполкома Гагаузии Сергей Стояногло.

Призыв поддержали другие протестующие. Они уточнили, что в отставку нужно отправить президента Майю Санду, премьера Наталью Гаврилицу, а также главу Гагаузии Ирину Влах.

Акция закончилась мирно, однако участники протеста заявили, что соберутся вновь, если их призыв не будет услышан.

Ранее в Молдавии произошло повышение тарифов на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, было принято решение повысить тариф на отопление. Одна гигакалория стала дороже на 22 доллара.

Решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде.

Ранее депутаты Народного собрания Гагаузии (законодательный орган) решили отправить в Москву делегацию для обсуждения поставок газа в автономию в обход Кишинева.