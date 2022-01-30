ВИЛЬНЮС, 30 янв — ПРАЙМ. Sputnik Литва, ссылаясь на Государственный совет по регулированию энергетики страны, сообщил, что цена за теплоснабжение в Литве за месяц вырастет на 12,96%, а за год увеличение цены киловатт-часа составит 78,07%. СМИ узнали о плане Литвы на случай прекращения поставок газа из России

Сообщается, что в январе средняя цена централизованного теплоснабжения вырастет на 12,96% по сравнению с декабрем — до 7,55 цента за киловатт-час (без учета НДС), а за год цена киловатт-часа выросла на 78,07%.

Отмечается, что изменения цен в основном определяются стоимостью топлива и тепла, закупаемого у независимых производителей.

По данным Sputnik Литва, в Вильнюсе стоимость отопления выросла на 15,22% — до 10,07 цента за киловатт-час, в Каунасе — на 23,96% (до 6,57 цента за киловатт-час), в Клайпеде тепло подорожало на 12,88% (до 7,10 цента за киловатт-час), в Шяуляе — на 10,19% (до 7,35 цента за киловатт-час), а в Паневежисе — на 5,89% (до 6,29 цента за киловатт-час).