МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пресс-служба государственного бюро расследований Украины сообщила о проведении обысков у экс-руководства "Нафтогаза Украины", в офисе АО "Укртрансгаз", а также у руководителей частных предприятий. Следственные действия организованы рамках досудебного расследования дела о незаконном отчуждении природного газа в 2020 году на сумму около 2,2 млрд гривен (77,9 млн долларов). "Газпром" следит за развитием ситуации с жалобой "Нафтогаза" в ЕС

По данным украинских СМИ, аналогичные мероприятия идут в том числе у экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.