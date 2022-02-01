КИЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль и делегация Европарламента провели встречу в Киеве и обсудили механизмы противодействия запуску газопровода "Северный поток-2", сообщила пресс-служба украинского кабмина во вторник. В минэнерго Катара оценили возможность восполнить нужные ЕС объемы газа

"Участники встречи рассмотрели вопросы возможного усиления санкций против России и механизмы противодействия запуску проекта "Северный поток 2", — говорится в сообщении на сайте кабмина. Также, согласно сообщению, обсуждались экономические и энергетические вопросы, а также ситуация по безопасности вокруг Украины.

Со стороны Европейского парламента во встрече приняли участие председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо, а также депутаты Виола фон Крамон-Таубадель, Тонино Пикула, Адам Белан, Петрас Аустревичюс, Радослав Сикорский, Яак Мэдисон, Майкл Галер и Пьетро Дуччи.

Отмечается, что в ходе встречи глава украинского правительства поблагодарил Европейский Союз за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за решение Европейской комиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро.

"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.