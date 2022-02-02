МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2021 году был существенно ниже инфляции, сообщил "Совет рынка" (регулятор энергорынков) итоги функционирования ОРЭМ в прошлом году. Русгидро снизила выработку электричества в 2021 году

"Нерегулируемая одноставочная цена электрической энергии с учётом мощности на оптовом рынке в 2021 году совокупно по ценовым зонам выросла по отношению к 2020 году примерно на 4,9%, что существенно ниже темпов инфляции", — говорится в сообщении энергорегулятора.

Одноставочная цена складывается из стоимости электроэнергии (на оптовом рынке на сутки вперед (РСВ) продают реально выработанные киловатт-часы) и стоимости мощности (готовность выдать энергию в сеть). Иногда эти две стоимости могут показывать разнонаправленную динамику. По мнению "Совете рынка", раздельная торговля на оптовом рынке двумя товарами – электроэнергией и мощностью – обеспечивает относительную стабильность цен на электроэнергию и помогает избежать резких ценовых всплесков.

По итогам расчетов на рынке на сутки вперед в 2021 году в первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) индекс РСВ сформировался на уровне 1403 рублей за МВт.ч, что на 15,8% выше значения за предыдущий год. Рост вызван повышенным спросом на РСВ, в том числе обусловленным восстановлением экономики и климатическим фактором, а также выводом из резерва на фоне роста спроса менее эффективной генерации для его покрытия. Увеличение объемов относительно эффективного предложения отставало от роста спроса, поясняют в "Совете рынка".

"Кроме того, летом 2021 года ряд станций осуществлял переход на более дорогое резервное топливо в связи введением ограничений (в том числе ремонтных) на поставки газа. В итоге востребованным становилось более дорогое предложение, что привело к ощутимому росту индекса РСВ", — говорится в сообщении энергорегулятора.

Во второй ценовой зоне (Сибирь) в 2021 году рост индекса РСВ составил 7,4% к 2020 году – до уровня 936,8 рубля за МВт.ч. "Рост конечных цен для розничных потребителей в прошлом году также был не только ниже темпов инфляции, но и ниже значений показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития для 2021 года", – приводятся в сообщении слова предправления Ассоциации "НП Совет рынка" Максима Быстрова со ссылкой на предварительный анализ.

ДОЛГИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

"Совет рынка" также сообщил, что долги за электроэнергию на розничном рынке РФ в 2021 году выросли на 0,8%, достигнув 289,4 миллиарда рублей.

"На розничных рынках в 2021 году уровень расчетов составил 99,6%, сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 289,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 31 декабря 2020 года на 2,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за 2021 год выросла на 18,6% и превысила 86,4 миллиарда рублей. Уровень расчетов на оптовом рынке по итогам прошлого года года составил 99,4%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем по итогам 2020 года.