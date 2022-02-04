МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" может быть остановлен, если США предложат что-то взамен топлива из России, предположил в интервью Wirtschafts Woche экс-министр иностранных дел Германии, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль. Франция "сохраняет бдительность" из-за сокращения поставок газа из России

По словам политика, он всегда рассматривал "Северный поток-2" как "реальный проект".

"Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают точно так же", — отметил Габриэль.

Он также напомнил, что США и ранее выступали против проектов по экспорту газа из России в ФРГ.

"Скептицизм США не был чем-то новым: с 1963 года они неоднократно критиковали и временно вводили санкции в отношении германо-российских трубопроводов. Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о "Сибирском трубопроводном кризисе" в 1987 году", — сказал политик.

Он также заявил, что "никто не откроет "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину".