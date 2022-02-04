МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. США находятся в контакте со своими партнерами по вопросу диверсификации поставок газа в ЕС взамен российского на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей", — сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.