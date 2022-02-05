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2022
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В Абхазии восстанавливают подачу электричества после массового отключения
Энергетика
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Энергоснабжение в ряде районов Абхазии восстанавливается после включения аварийной защиты на территории РФ, передает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". "На ВЛ Псоу сработала... ПРАЙМ, 05.02.2022
энергетика, новости, абхазия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Энергоснабжение в ряде районов Абхазии восстанавливается после включения аварийной защиты на территории РФ, передает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
"На ВЛ Псоу сработала система аварийной защиты. На данный момент поэтапно восстанавливается энергоснабжение в регионах, оставшихся без подачи электроэнергии", — говорится в сообщении.
Ранее на территории РФ произошло отключение воздушной линии. Без подачи осталась большая часть Абхазии.