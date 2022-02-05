МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Энергоснабжение в ряде районов Абхазии восстанавливается после включения аварийной защиты на территории РФ, передает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"На ВЛ Псоу сработала система аварийной защиты. На данный момент поэтапно восстанавливается энергоснабжение в регионах, оставшихся без подачи электроэнергии", — говорится в сообщении.

Ранее на территории РФ произошло отключение воздушной линии. Без подачи осталась большая часть Абхазии.