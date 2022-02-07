МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на автозаправках Москвы за неделю с 31 января по 7 февраля после снижения на предыдущей неделе вновь перешла к росту — на 1 копейку, составив 47,79 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Бензин этой марки подешевел на предыдущей неделе с 24 по 31 января на 7 копеек впервые с сентября 2021 года. Большой вклад в эту динамику внесли АЗС "Лукойла", где цены были снижены сразу на 65 копеек.

Остальные виды топлива на московских заправках за прошедшую неделю, по данным ассоциации, продолжили расти. Цена Аи-95 показала рост на 2 копейки, до 53,03 рубля, Аи-100 стал дороже тоже на 2 копейки, его стоимость составила 60,82 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 10 копеек, до 54,1 рубля за литр.

Стоимость бензина росла в московских сетях АЗС "Татнефти" и Shell. Дизельное топливо дорожало на заправках "Газпром нефти", "Татнефти" и "Лукойла".

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.